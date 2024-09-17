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Парламент Грузии в третьем чтении утвердил анти-ЛГБТ инициативы
17.09.2024 16:25
Парламент Грузии принял в третьем окончательном чтении так называемый «анти-ЛГБТ» пакет законов и поправок.
«За» проголосовали 84 депутата. Оппозиция бойкотирует работу парламента и в голосовании не участвовала.
Эта тема – часть предвыборной программы «Грузинской мечты», напоминает агентство «Новости-Грузия».
Закон вступит в силу после подписания президентом и публикации на сайте «Законодательного вестника Грузии». Пока Саломе Зурабишвили не объявляла, наложит ли она вето на пакет законопроектов.
Предложенные «Грузинской мечтой» поправки предусматривают, в частности, запрет на регистрацию каких-либо браков, помимо союза мужчины и женщины, усыновление несовершеннолетних гомосексуальными парами и операции по смене пола.
В школах хотят запретить предоставление информации, которая может быть интерпретирована, как «пропаганда принадлежности к противоположному полу, однополых отношений или инцеста». Вещателям, рекламодателям и кинотеатрам придется редактировать контент с учетом требований закона.
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