В Сенате США готовят к голосованию Georgian People's Act

Комитет по международным отношениям Сената США 25 сентября выносит на обсуждение для внесения окончательных правок Georgian People’s Act (GPA).



После этого законопроект будет поставлен на голосование в Сенате, сообщает издание Tabula.



Документ известен также под названием To Support Democracy and the Rule of Law in Georgia. Его инициировали в мае сенаторы Джин Шахин, Джим Риш, Бен Кардин и Пит Рикеттс.



GPA фокусируется на отношениях США и Грузии с момента обретения Грузией независимости и подчеркивает, что недавние события подрывают преемственность и дух этих отношений.



Законопроект предусматривает ряд мер в ответ на недавние действия и политику властей Грузии, включая расширение санкций против высокопоставленных грузинских чиновников, пересмотр внешней помощи и переоценку существующих двусторонних отношений.



Документ будет обсуждаться на фоне кризиса в грузино-американских отношениях и визита в США, на ГенАссамблею ООН, премьер-министра Ираклия Кобахидзе.



Законопроект предписывает госсекретарю не позднее чем через 60 дней после принятия закона и в координации с администратором USAID и другими соответствующими федеральными агентствами представить отчет соответствующим комитетам Конгресса с описанием любой помощи, которую правительство США предоставило властям Грузии, и которая не была направлена на развитие демократии и укрепление верховенства закона. Также предоставить подробный обзор каждого проекта и выделенного на него финансирования.



В законопроекте говорится, что стратегический диалог США и Грузии – ключевой инструмент двустороннего сотрудничества между двумя странами – также должен быть приостановлен. Одновременно перечисляются направления, по которым США должны продолжить оказание помощи. В их числе оборонная сфера, поддержка способности властей Грузии защитить свой суверенитет и территориальную целостность от дальнейшей российской агрессии и посягательств; независимость СМИ и развитие гражданского общества.



За несколько недель до парламентских выборов отношения официального Тбилиси с западными партнерами достигли критической точки. ЕС и США обвиняют власти Грузии в откате от демократии и дезинформационной агрессивной риторике. ЕС приостановил процесс вступления Грузии в ЕС и подтвердил, что среди других мер рассматривает отмену безвиза. США, со своей стороны, вводят санкции точечно, против конкретных лиц.



«Голос Америки» сообщил, что США подготовили пакет санкций против основателя и почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. Утверждается, что они станут ответом на сотрудничество грузинского миллиардера с российскими олигархами и деятельностью в интересах РФ. Грузинские оппозиционные телеканалы в свою очередь сообщают, что официальный Тбилиси может отозвать посла из США — это не означает разрыва дипломатических отношений, но относится в дипломатии к категории недружественных демаршей.



В правительстве Грузии в ответ утверждают, что Брюссель и Вашингтон находятся «под олигархическим влиянием» и влиянием «партии глобальной войны».



