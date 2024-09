Yandex Go подаст апелляцию на решение Службы защиты персональных данных Грузии

24.09.2024 15:17





В компании Ridetech Georgia, которая представляет приложение для вызова такси Yandex Go и сервис для водителей Yandex Pro в Грузии, заявили, что «работают в полном соответствии с законодательством Грузии» и используют серверы, расположенные в ЕС.



«Права пользователей наших услуг являются нашим приоритетом. Мы придерживаемся высоких стандартов безопасности персональных данных. Для хранения данных мы используем надежные серверы, расположенные в Европейском Союзе — юрисдикции, которая, по данным Службы защиты персональных данных Грузии, обеспечивает адекватную защиту данных пользователей Yandex Go», — цитирует заявление компании Business Media Georgia.



Ridetech Georgia подаст апелляцию на решение грузинского ведомства. Сервис Yandex Go продолжает работать в обычном режиме.



Контекст. Накануне стало известно, что Служба защиты персональных данных Грузии оштрафовала Ridetech Georgia на 4 тысячи лари. По информации ведомства, для обработки персональных данных пользователей приложение для вызова такси Yandex Go и сервис для водителей Yandex Pro в Грузии подключались к серверам, расположенным в России. Это, по сообщению службы, нарушение закона Грузии «О защите персональных данных».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ