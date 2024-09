Грузия и Греция подписали соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений

27.09.2024 13:12





Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури находится с официальным визитом в Республике Греция. В рамках визита Вахтанг Гомелаури вместе с заместителем Александром Дарахвелидзе провел встречу с министром инфраструктуры и транспорта Республики Греция Христосом Стаикурасом.



По завершении встречи Вахтанг Гомелаури и Христос Стаикурас подписали соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений.



На подписании соглашения присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Республике Греция Леван Беридзе и атташе по вопросам полиции в Республике Греция Шота Хурцидзе.



После вступления в силу соглашения владельцы действующих водительских удостоверений, выданных одной из сторон, смогут получить равносильное водительское удостоверение в государстве, которое является их законным местом жительства, без сдачи теоретического или практического экзамена.



В соглашении определены категории/подкатегории транспортных средств, для управления которыми выданные водительские удостоверения подлежат обмену. В частности, обмену без сдачи теоретического или практического экзамена подлежат водительские удостоверения, выданные для управления транспортными средствами категорий AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C, D1, D1E, D, DE, CE и C1E.



Соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений между правительством Грузии и правительством Республики Греция вступит в силу после завершения соответствующих внутренних процедур сторон.



Следует отметить, что аналогичные соглашения Грузия уже заключила с Испанией и Ирландией.







