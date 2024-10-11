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TI: владелец доли в Din Group Ltd пожертвовал «Грузинской мечте» 60 000 лари
11.10.2024 16:17
НПО Transparency International-Грузия (TI) сообщает, что 2 сентября 2024 года Вахтанг Амашукели, владелец 25% доли в компании ООО «Дин Груп» (Din Group Ltd ), пожертвовал «Грузинской мечте» 60 000 лари.
TI пишет, что Вахтанг Амашукели пожертвовал правящей партии деньги и перед парламентскими выборами 2016 года — тогда он перечислил 15 500 лари.
За такие пожертвования, по данным организации, в 2015-2024 годах компания Din Group Ltd получила государственные закупки на 94 млн лари. Также TI отмечает, что Din Group Ltd получила 45 тысяч лари от государственной программы «Производи в Грузии».
TI отмечает, что на протяжении многих лет была четко выявлена связь крупных доноров «Грузинской мечты» с государственными закупками и государственными программами субсидирования бизнеса.
НПО отмечает, что во многих случаях бенефициарами крупных сумм, выплачиваемых правительством компаниям, являются доноры «Грузинской мечты».
«Эти обстоятельства вызывают обоснованные подозрения в существовании системной коррупции, которая наносит значительный ущерб равноправной избирательной среде», — заявили в НПО.
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