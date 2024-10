TI: владелец доли в Din Group Ltd пожертвовал «Грузинской мечте» 60 000 лари

11.10.2024 16:17





НПО Transparency International-Грузия (TI) сообщает, что 2 сентября 2024 года Вахтанг Амашукели, владелец 25% доли в компании ООО «Дин Груп» (Din Group Ltd ), пожертвовал «Грузинской мечте» 60 000 лари.



TI пишет, что Вахтанг Амашукели пожертвовал правящей партии деньги и перед парламентскими выборами 2016 года — тогда он перечислил 15 500 лари.



За такие пожертвования, по данным организации, в 2015-2024 годах компания Din Group Ltd получила государственные закупки на 94 млн лари. Также TI отмечает, что Din Group Ltd получила 45 тысяч лари от государственной программы «Производи в Грузии».



TI отмечает, что на протяжении многих лет была четко выявлена связь крупных доноров «Грузинской мечты» с государственными закупками и государственными программами субсидирования бизнеса.



НПО отмечает, что во многих случаях бенефициарами крупных сумм, выплачиваемых правительством компаниям, являются доноры «Грузинской мечты».



«Эти обстоятельства вызывают обоснованные подозрения в существовании системной коррупции, которая наносит значительный ущерб равноправной избирательной среде», — заявили в НПО.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ