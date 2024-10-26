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Оппозиция - 51,9; Мечта – 40,9% – результаты Edison Research Extipol
26.10.2024 20:04
После закрытия избирательных участков на канале Formula были объявлены результаты экзитпола Edison Research.
Результаты распределились следующим образом:
«Грузинская мечта» – Демократическая Грузия – 40,9%
Единство: Национальная народная партия, стратегия строительства, Европейская Грузия - 16,7%
Коалиция за перемены: Гварамия, Мелиа, Гирчи, пора - 16,7%
Сильная Грузия: Лело, для народа, Площадь Свободы, граждане - 10,3%
Рад - за Грузию - 8,2%
Гирчи (Яго Хвичия) – 2,3%
Лейбористская партия - 2%
Альянс Патриотов/Альтернативная информация — 2%
Другие партии - 0,9%
По заказу телекомпании «Формула» авторитетная американская организация «Edison Research» провела экзит-пол на всей территории Грузии, за исключением оккупированных территорий. Было опрошено 14 946 человек, принявших участие в выборах. Погрешность +/- 2,5 % для доверительного интервала 95 %.
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