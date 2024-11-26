

Президентские выборы в Грузии назначены на 14 декабря

26.11.2024 13:33





Решением депутатов парламента Грузии президентские выборы назначены на 14 декабря. Проект постановления, представленный на пленарном заседании парламента руководителем законодательного органа Грузии Шалвой Папуашвили, был утвержден 85 голосами.



Инаугурация нового президента состоится в третье воскресенье после выборов - 29 декабря.



В Грузии впервые президент будет избираться не прямым голосованием, а избирательной комиссией в составе 300 человек. Процедуры избрания президента страны непрямым путем на сессии разъяснил сам председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Согласно новому порядку избрания президента, определённому Конституцией, президент больше не избирается прямым, то есть всеобщим голосованием. Право выбора президента теперь принадлежит парламенту.



Конкретно, президент Грузии будет избираться на пятилетний срок без дебатов, открытым голосованием коллегией выборщиков, которая утверждается Центральной избирательной комиссией. Коллегия будет состоять из 300 членов, включая всех 150 депутатов парламента, 20 членов Верховного совета Автономной Республики Абхазия, 21 члена Верховного совета Аджарии и 109 представителей местного самоуправления, распределённых пропорционально поддержке, полученной партиями на выборах 2021–2022 годов.



Кроме того, право выдвижения кандидата на пост президента будет у не менее чем 30 членов коллегии выборщиков. Каждый член коллегии сможет поддержать только одного кандидата. В первом туре избранным будет считаться кандидат, получивший не менее двух третей голосов полного состава коллегии. Если ни один кандидат не наберёт необходимое количество голосов, проводится второй тур голосования, где победитель определяется простым большинством.



Что касается возрастного ценза, то, согласно Конституции, президентом может быть избран гражданин Грузии не моложе 40 лет, проживший в стране не менее 15 лет.



Саломе Зурабишвили была избрана пятым президентом Грузии 28 ноября 2018 года, её инаугурация состоялась 16 декабря.





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