

Грузия отказывается от грантов и сближения с ЕС до конца 2028 года - Кобахидзе

28.11.2024 19:15





«Сегодня мы приняли решение не ставить вопрос об открытии переговоров с Евросоюзом в повестку дня до конца 2028 года. Также до конца 2028 года мы отказываемся от любых бюджетных грантов со стороны Евросоюза. Конец 2028 года – это время, когда Грузия будет должным образом подготовлена с экономической точки зрения к открытию двери для вступления в Европейский союз в 2030 году», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге в офисе «Грузинской Мечты».



На сегодняшнем брифинге Ираклий Кобахидзе рассказал о причинах такого решения.



По его словам, «наша государственная задача – сделать Грузию членом Евросоюза в 2030 году, для чего мы приложим все усилия». Однако, премьер подчеркнул, что «для нас категорически неприемлемо рассматривать интеграцию в Евросоюз как милость, которую Евросоюз должен нам оказать. Более того, мы верим, что Грузия с ее богатой культурой и потенциалом может обогатить Европейский союз так же, как Европейский союз может обогатить Грузию».



«На этом фоне категорически неприемлема для грузинского народа попытка некоторых европейских политиков и бюрократов представить отношения Грузия-ЕС как одностороннее событие. Еще более неприемлемым является весь каскад оскорблений, который мы слышим от этих людей все эти годы.



Недоброжелатели нашей страны превратили Европарламент в голый инструмент шантажа против Грузии, что является величайшим позором Евросоюза. За последние 3 года Европарламент принял 5 резолюций, полных лжи и оскорблений, которые не разделяло не только грузинское общество, но и Европейская комиссия и Европейский совет», — заявил он.



По словам Кобахидзе, европейские политики и бюрократы используют выделяемые гранты и кредиты для шантажа Грузии.



«Все мы помним, как вопрос статуса кандидата использовался для шантажа Грузии, внесения хаоса в страну и разделения общества. На фоне войны в Украине, в то время, когда Грузия больше всего нуждалась в мире, некоторые европейские политики и бюрократы использовали тему статуса кандидата, чтобы попытаться организовать революцию в стране. В этой попытке революции открыто участвовали организации, получающие финансирование от Евросоюза. Почти 2 года тема статуса кандидата использовалась как главный инструмент разжигания радикализма и поляризации в Грузии, что еще раз демонстрирует нездоровое отношение к Грузии.



И сейчас мы видим, что эти люди подменили статус кандидата открытием переговоров. Открытие переговоров сегодня используется как инструмент шантажа нашей страны и раскола общества, так же как раньше использовался статус кандидата. Это тоже совершенно искусственное событие, тем более, что дата вступления совершенно не зависит от даты начала переговоров», — заявил Кобахидзе.



Премьер отметил, что с технической точки зрения от открытия переговоров до вступления в Евросоюз необходимо всего полтора-два года, а до 2030 года никто не планировал расширение Евросоюза на восток. Кобахидзе подчеркнул, что это показывает, насколько искусственным и потому крайне оскорбительным является шантаж, который некоторые европейские политики и бюрократы ведут в отношении государства Грузия на тему открытия переговоров.



«Учитывая все вышесказанное, сегодня мы приняли решение не ставить вопрос об открытии переговоров с Евросоюзом в повестку дня до конца 2028 года. Также до конца 2028 года мы отказываемся от любых бюджетных грантов Евросоюза. Конец 2028 года — это время, когда Грузия будет должным образом подготовлена с экономической точки зрения к началу переговоров о вступлении в Европейский союз в 2030 году. Мы не останавливаемся и продолжим выполнять свои обязательства по повестке дня Ассоциации и Соглашению о свободной торговле, и, как указано в утвержденной сегодня правительственной программе, к 2028 году мы выполним более 90 процентов этих обязательств. Причем все эти обязательства мы выполним за счет собственного финансирования, без какой-либо финансовой помощи Евросоюза. Мы собираемся вступать в Европейский союз, не попрошайничая и стоя на одной ноге, а вступить в Европейский союз достойно, со здоровой демократической системой и сильной экономикой.



Мы продолжим двигаться в сторону Евросоюза, однако никому не позволим оставить нас в режиме постоянного шантажа и манипуляций, что совершенно оскорбительно для нашей страны и общества. Мы верим, что наше сегодняшнее решение внесет значительный вклад в улучшение отношений между Грузией и Европейским союзом. Мы должны дать понять соответствующим европейским политикам и бюрократам, начисто лишенным европейских ценностей, что им следует разговаривать с Грузией не шантажом и оскорблениями, а с достоинством. Использование вопроса об открытии переговоров в качестве инструмента для разделения общества и манипулирования им наносит серьезный ущерб репутации ЕС в Грузии. Наше сегодняшнее решение предотвратит этот репутационный ущерб ЕС в будущем», — заявил Ираклий Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





