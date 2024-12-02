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Минобразования угрожает лишением авторизации государственным учебным заведениям, поддержавшим протест


02.12.2024   14:37


Министр образования Грузии Александр Цуладзе потребовал, чтобы государственные школы и вузы немедленно возобновили учебный процесс.

А частным учебных заведениям он пригрозил лишением авторизации.

На данный момент в разных городах Грузии бастует ряд школ и университетов из-за решения правительства заморозить процесс переговоров о вступлении в ЕС.

В самом министерстве образования около 200 сотрудников подписали протестное заявление о том, что решение правительства противоречит 78 статье Конституции Грузии.

В Тбилиси одна из самых масштабных акций проходит в школе № 52 в Сабуртало. Школьники стоят во дворе с плакатами, на которых написаны цитаты из произведений грузинских писателей.

Протестуют также учащиеся физико-математической школы-интерната № 199 имени Комарова, расположенной недалеко от метро «Делиси». Там школьники перекрыли дорогу возле образовательного учреждения.

Учебный процесс на паузе в частных школах Newton, Green School, Buckswood.

В Зугдиди протестует школа № 4, в Батуми — Вторая общеобразовательная школа, в Ахалцихе — школа № 4, в Рустави — общеобразовательная школа № 15.

В Зугдиди одна из учительниц, обращаясь к протестующим школьникам сказала: «...Прошу всех учителей, директора школы выйти и встать с рядом с этими детьми! Я не спала четверо суток, и слезы не прекращали литься из моих глаз... Что творится, люди! Нельзя, чтобы вы остановились, дети. Это страна ваша! [аплодисменты] Не могу... Как можно сейчас молчать!».

На доске в батумской школе надпись: «Нет насилию! Нет российскому закону! Вперед к Европе!».

МВД Грузии и народный защитник вечером 1 декабря выступили с заявлениями, призвав родителей не допускать на митинг несовершеннолетних из-за высокого риска ущерба их здоровью.


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