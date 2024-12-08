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В Тбилиси у парламента Грузии стоит протестная елка


08.12.2024   23:02


На проспекте Руставели, у парламента стоит протестная елка, а точнее, полупротестная, полуновогодняя: верхняя часть «одета» в искусственные ветви, а на нижней — сублимация протеста митингующих.

Она увешана флагами Грузии, ЕС, Украины и США, а также фотографиями сотрудников грузинских СМИ, которые пострадали во время разгонов акций протеста (с 28-го ноября) или на которых целенаправлено напали сотрудники силового ведомства или «титушки».

Сотрудникам мэрии не удалось собрать полное убранство новогодней елки. В какой-то момент полицейские создали кольцевой кордон у елки.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе повторил, что новогодняя елка обязательно будет приведена в соответствующий вид.


Источник: SOVA
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