Инаугурация президента «Грузинской мечты» в призме зарубежных СМИ

Инаугурация президента, избранного коллегией выборщиков шестого президента Грузии Михаила Кавелашвили, попала и на полосы западных СМИ.



The Telegraph



О Михаиле Кавелашвили британское издание пишет в первую очередь как о бывшем нападающем «Манчестер Сити». Отмечается, что он, известный ультраправыми взглядами и уничижительными комментариями в адрес ЛГБТК, на церемонии инаугурации продолжил восхвалять «традиции, ценности, национальную идентичность, святость семьи и честность».



«Несколькими минутами ранее у президентского дворца г-жа Зурабишвили заявила, что хоть и освободит президентский дворец, но будет продолжать бороться с «Грузинской мечтой». <…> Г-жа Зурабишвили стала последней надеждой для протестующих сторонников ЕС, которые обвиняют «Грузинскую мечту» в том, что она отталкивает Тбилиси от Запада в сторону Москвы», — пишет автор.



NBC News



Американская телекомпания напоминает, что шестой президент является сторонником миллиардера-затворника Бидзины Иванишвили, которого считают фактическим лидером Грузии. Его назвали «жестким критиком Запада», который был приведен к присяге как президент Грузии на фоне политического кризиса в стране после того, как власти Грузии заморозили вопрос открытия переговоров с ЕС, что вызвало масштабные протесты.



«Уходящий президент Саломе Зурабишвили, противница правящей партии, выступающей за ЕС, во вдохновляющей речи перед сторонниками у президентского дворца заявила, что покидает резиденцию, но Кавелашвили не имеет легитимности в качестве президента. <….> Кавелашвили, бывший профессиональный футболист, недолго выступавший в качестве нападающего за «Манчестер Сити», неоднократно обвинял западные спецслужбы в заговоре с целью подтолкнуть Грузию к войне с соседней Россией», — читаем в статье.



The Washington Post



Американская ежедневная газета напомнила, что Кавелашвили был единственным кандидатом в президенты и «легко победил» на выборах. Пишут, что бывший футболист, Кавелашвили официально введен в должность президента Грузии, «укрепив власть правящей партии». Оппозиция же называет это ударом по стремлению страны в ЕС и победой «бывшего имперского правителя России».



«Уходящий прозападный президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила утром, что освободит свою резиденцию во дворце Орбелиани в Тбилиси, но настаивает на том, что все еще остается легитимным должностным лицом.



«Я выйду отсюда, выйду к вам и буду с вами… Эта президентская резиденция была символом до тех пор, пока здесь находился легитимный президент. Я унесу легитимность с собой», — сказала Зурабишвили толпе сторонников у дворца.



Инаугурацию Кавелашвили она назвала «пародией» «, — пишет автор.



The Guardian



Британская газета также комментирует события в Грузии 29 декабря. В статье говорится, что «прозападный президент Грузии обещает остаться «единственным легитимным президентом» после приведения к присяге нового лидера».



«Инаугурация Кавелашвили, которая впервые в истории Грузии прошла за закрытыми дверями в пленарном зале парламента, скорее всего, приведет к дальнейшей эскалации многомесячного политического кризиса, в ходе которого прошли масштабные демонстрации сторонников Евросоюза. <…>



Противостояние между Зурабишвили и «Грузинской мечтой» погрузило страну в политический кризис после спорных выборов в октябре, которые выиграла «Грузинская мечта», но многие грузины считают, что они были сфальсифицированы с помощью России.



Зурабишвили и протестующие объявили Кавелашвили «нелегитимным», требуя повторного проведения октябрьских всеобщих выборов» «, — пишет автор.



CNN



Американская телекомпания заявила, что инаугурация Кавелашвили прошла после бурных выборов, отмеченных разногласиями «между пророссийской и проевропейской фракциями».



«53-летний Кавелашвили – бывший депутат от правой правящей партии «Грузинская мечта» и бывшая звезда футбола английской премьер-лиги – был приведен к присяге в парламенте страны в Тбилиси. Жесткий критик Запада, он был единственным кандидатом на выборах, после того как оппозиционные партии бойкотировали парламентский процесс по избранию президента. <…>



В последние недели вступление Кавелашвили в должность, которая в основном является церемониальной, вызвало осуждение со стороны основных оппозиционных групп и ожесточенные протесты граждан, выступающих против решения правительства отложить заявку на вступление в Евросоюз».







Отметим, в парламенте Грузии состоялась инаугурация Михаила Кавелашвили, избранного на пост президента Грузии коллегией выборщиков 14 декабря 2024 года. Он принес присягу на Конституции страны и Библии. В зале находились члены его семьи.



Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что избранный выборщиками президентом Михаил Кавелашвили будет достойно служить Грузии, потому что он является патриотом. А что касается протестующих, то, по словам Кобахидзе, это не более 1 120 000 человек, сделавших в пользу «Мечты», а всего лишь «актив партий и НПО».



