

Это первый новый год, когда в клинику Иашвили не поступил ни один ребенок, пострадавший от пиротехники - директор

03.01.2024 14:57





«Этот год стал исключением, и очень приятно, что это первый новый год, когда в клинику Иашвили не поступил ни один ребенок, пострадавший от пиротехники», — заявил медицинский директор Центральной детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.



Как отметил Иване Чхаидзе, Новый год в этом году был совершенно исключительным.



«За эти годы было много предупреждений по поводу пиротехники, хотя я не помню, чтобы в последние годы на Новый год в Иашвили к нам не поступали тяжело пострадавшие дети, чтобы не было необходимости хирургического вмешательства, сильного кровотечения, травм. Это всегда сопутствовало ночи 31 декабря. Этот год стал исключением, и очень приятно, что это первый новый год, когда в клинику Иашвили не поступил ни один ребенок, пострадавший от пиротехники. Я не знаю, что за этим стоит, мы очень надеемся, что за этим стоит элементарное чувство осторожности и сама осторожность, которые должны быть у любого родителя, когда мы встречаем новый год.



Надо учитывать и то, что, помимо пиротехники, в новогоднюю ночь у нас были и другие травмы среди детей, и Новый год в этом году был совершенно исключительным. Мы очень надеемся, что так будет продолжаться и в ближайшие годы, и у нас будет безопасная новогодняя ночь, что очень важно, чтобы встретить Новый год действительно с радостью», — заявил Иване Чхаидзе.







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