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На участке Гудаури-Коби восстановлено движение прицепного и полуприцепного автотранспорта
03.01.2024 19:22
По информации Департамента дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, после расчистки дороги восстановлено движение прицепного и полуприцепного автотранспорта на участке Гудаури (Поста)-Коби трассы международного значения Мцхета-Стефанцминда-Ларси.
Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста)-Коби будет осуществляться в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста)-Коби только через лавинозащитные тоннели.
«Движение прицепного, полуприцепного транспорта и автобусов вместимостью более 30 человек через тоннели будет осуществляться в одностороннем режиме под непосредственным контролем патрульной полиции», — сообщили в Департаменте автомобильных дорог.
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