Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

На участке Гудаури-Коби восстановлено движение прицепного и полуприцепного автотранспорта


03.01.2024   19:22


По информации Департамента дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, после расчистки дороги восстановлено движение прицепного и полуприцепного автотранспорта на участке Гудаури (Поста)-Коби трассы международного значения Мцхета-Стефанцминда-Ларси.

Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста)-Коби будет осуществляться в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста)-Коби только через лавинозащитные тоннели.

«Движение прицепного, полуприцепного транспорта и автобусов вместимостью более 30 человек через тоннели будет осуществляться в одностороннем режиме под непосредственным контролем патрульной полиции», — сообщили в Департаменте автомобильных дорог.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна