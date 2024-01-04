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НПО «Наш дом - Европа» сообщает о повреждении Никорцминдского собора
04.01.2024 00:25
Представитель организации «Наш дом - Европа» Торнике Бараташвили публикует в социальных сетях фотографии, собора Никорцминда на которых видно повреждение одной из стен.
«Крыша сделана из меди, а из-за постоянного контакта с водой во время осадков изменился и цвет камня. Учитывая климат, особенно важно очищать стены от снега возле фундамента, снег в Раче не редкость, и он провоцирует риски повышения влажности. В этом плане особенно примечательно состояние северного фасада, где снег попадает прямо в фундамент, а стена снаружи мокрая», - пишет Торнике Бараташвили.
В 2019 году Агентство культурного наследия заявило о завершении работ по восстановлению Никорцминдского собора.
Тогда на средства Фонда муниципального развития (1 миллион 500 тысяч лари) были отремонтированы купол, росписи и колокольня храма 11 века.
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