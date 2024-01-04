

Патриарху Грузии исполнился 91 год

04.01.2024 10:56





Сегодня день рождения Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II. Ему исполнился 91 год.



Илия II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился 4 января 1933 года. В 1952 году он поступил в Московскую духовную семинарию, затем продолжил учёбу в Московской духовной академии. В 1957 году был рукоположен в иеродиаконы, а в 1959 году в иеро-монахи. Иеромонах Илья в 1960 году закончил Московскую духовную академию. 19 декабря 1960 г. возведен в сан игумена, а 16 сентября 1961 г. — в сан архимандрита; 26 августа 1963 года рукоположен в Шемокмедского епископа и назначен патриаршим хорепископом. С 1963 по 1972 год был первым ректором Мцхетской духовной семинарии.



В 1967 году был переведен в Абхазскую епархию. В 1969 году был возведен в митрополиты. 23 декабря 1977 года был выбран Католикосом-Патриархом всея Грузии. 25 декабря того же года состоялась интронизация Католикоса-Патриарха всея Грузии, Архиепископа Мцхетского и Тбилисского, Митрополита Пицундского и Цхум-Абхазети Илии II.





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