

Случаи вирусов сезонного гриппа, вероятно, увеличатся - директор клиники им. Иашвили

05.01.2024 13:09





Медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили Иванэ Чхаидзе заявил, что страна находится в активной фазе распространения сезонных вирусов.



По его словам, в основном это вирусы H1 N1 и H1 N3, которые характеризуются высокой температурой, головной болью, болью в суставах, выраженной слабостью и циркулируют преимущественно у детей.



Как отметил Иванэ Чхаидзе, основная рекомендация – контроль температуры, принимать большое количество жидкости и в случае осложнений обращаться к врачу.



«Несмотря на то, что в первую неделю января у нас наблюдается рост заболеваемости сезонным гриппом, и заболеваемость все еще растет по восходящей кривой, общий показатель вируса гриппа в Грузии и во всем мире гораздо ниже, чем в 2022 году. Погода также является важным фактором, вполне вероятно, что в будущий период холодов заболеваемость увеличится, хотя, вероятно, она не будет такой активной с точки зрения гриппа, как в сезоне 2022-2023 годов. В стране циркулируют и другие вирусы, это риновирус, респираторный вирус. Коронавирус менее активен, и если посмотреть статистику предыдущих недель, то показатель колебался всего в пределах 2,5%», — заявил Иванэ Чхаидзе.







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