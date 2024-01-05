

Изменен минимальный возраст детей, зачисляемых в первый класс

05.01.2024 19:20





В 2024 году в Грузии изменили минимально допустимый возраст детей при зачислении в первый класс.



Этой осенью в школу смогут пойти дети, которым исполнится 6 лет до 1 декабря 2024 года. Порядок регистрации не меняется. Как и прежде, он начнется летом и будет проходить в онлайн-режиме в три волны.



В Минобразования Грузии указывают, это за родителями сохраняется право выбора – отдать ребенка в школу в неполные шесть лет или же подождать еще один год.



В 2023 году в первый класс в Грузии принимали детей, которым 6 лет исполнилось до 1 ноября.





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