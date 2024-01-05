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В Берлине состоится премьера нового спектакля по пьесе Нино Харатишвили
05.01.2024 23:55
23 февраля в Немецком театре в Берлине (Deutsches Theater) состоится премьера нового спектакля «Реквием» по пьесе знаменитого грузинского драматурга, писательницы и режиссера Нино Харатишвили.
Спектакль ставится на двух языках. Грузинский перевод принадлежит Майе Панджикидзе.
Вместе с немецкими актерами в спектакле примут участие Анано Махарадзе и Эка Нижарадзе. Музыкальную аранжировку будет осуществлять Нестан Багратион-Давиташвили, над видео рядом будет работать Заза Русадзе.
«Реквием» — это интерпретация древнего мифа, в которой описывается борьба двух миров:
Греки перед стенами Трои: битва систем превратилась в позиционную войну, когда перед армейским лагерем появляются амазонки. Амазонки — гордые воительницы, их возглавляет царица Пентесилея. Она влюбляется в ахейского героя Ахилла, несмотря на обстоятельства. Он тоже в нее влюблен, но не может об этом сказать. Оба устали от убийств. Но война важнее любви. Так разворачивается безжалостная игра любви и смерти.
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