

В связи с шествием Алило 7 января движение транспорта на определенных улицах будет поэтапно ограничено

06.01.2024 18:28





В связи с праздником Рождества, 7 января с 12:00 состоится шествие Алило и передвижение транспортных средств поэтапно будет ограничено. Шествие начнется с площади Первой Республики, в связи с чем движение транспорта на указанной территории будет ограничено.



Информацию об этом распространяет мэрия столицы.



По их данным, транспортные средства смогут проехать с улицы Костава на улицы Ахвледиани и Киачели по улицам Вашловани и Экаладзе; автомобили, движущиеся с улицы Табукашвили в сторону улицы Костава, вместо площади Республики смогут передвигаться по проспекту Руставели. Также поворот у дерева оливы будет возможен будет только через проспект Руставели.



«В ходе шествия проехать от площади Первой Республики до площади Свободы можно будет по улицам Леонидзе, Ингороква, Александра Чавчавадзе, Грибоедова, Бараташвили и Табукашвили. С проспекта Меликишвили же водители смогут выехать на улицы Барнова, Гогебашвили, Макашвили и Какабадзе по улицам Джанашия, Тархнишвили, Човелидзе и Зандукели.



В направлении проспекта Меликишвили и на территорию станции метро «Руставели» будет разрешен проезд по улицам Грибоедова, Макашвили, Барнова, Зандукели и Шанидзе; автомобили, направляющиеся к площади Свободы со стороны станции метро «Руставели», смогут двигаться по проспекту Руставели на участке дороги до пересечения улицы Чантурия и далее по улице Чантурия и правому берегу Куры.



В связи с шествием будет ограничено движение с улиц Котэ Абхази и Шалвы Дадиани в направлении площади Свободы», - сказано в информации.



От площади Свободы шествие продолжится в направлении собора Пресвятой Троицы, в это время мост Бараташвили, подъем Бараташвили и площадь Авлабри будут последовательно закрыты.



Изменится и схема движения общественного транспорта. Движение будет полностью восстановлено после окончания шествия Алило.





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