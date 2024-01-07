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Православный мир отмечает Рождество Христово
07.01.2024 11:21
7 января православный мир отмечает Рождество Христово. В связи с этим в православных храмах ночью прошло праздничное богослужение.
Для православных верующих в день Рождества Христова закончился 40-дневный пост, который начался 28 ноября.
Рождество Христово – один из самых больших христианских праздников. Это один из двунадесятых (12 важнейших) праздников, отмечаемый Православной Церковью в честь рождения во плоти Господа Иисуса Христа. Рождество считается вторым по значимости праздником после Пасхи. С Рождества Христова началась новая эра, и отмечать праздник начали уже в первых веках.
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