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Граждане и защитники прав животных требуют максимальной строгости наказания задержанного


09.01.2024   11:08


Около управления полиции Марнеули собрались рассерженные граждане и защитники прав животных.

Собравшиеся требуют наказать человека, задержанного за насилие над собакой, по всей строгости закона.

Допрос задержанного в полиции Марнеули все еще продолжается.

Как заявил в беседе с журналистами глава управления полиции Марнеули Георгий Наврозашвили, по делу продолжаются следственные действия. По его информации, видео, которое было распространено в соцсети, было снято в декабре прошлого года.

Несколько часов назад в социальной сети распространили видеокадры, показывающие жестокое обращение с животным. По распространенной информации, инцидент произошел в одном из сел Марнеули.

МВД начало расследование по факту в соответствии с 259-й статьей УК Грузии, которая предполагает жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, а равно истязание животных.


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