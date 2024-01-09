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Граждане и защитники прав животных требуют максимальной строгости наказания задержанного
09.01.2024 11:08
Около управления полиции Марнеули собрались рассерженные граждане и защитники прав животных.
Собравшиеся требуют наказать человека, задержанного за насилие над собакой, по всей строгости закона.
Допрос задержанного в полиции Марнеули все еще продолжается.
Как заявил в беседе с журналистами глава управления полиции Марнеули Георгий Наврозашвили, по делу продолжаются следственные действия. По его информации, видео, которое было распространено в соцсети, было снято в декабре прошлого года.
Несколько часов назад в социальной сети распространили видеокадры, показывающие жестокое обращение с животным. По распространенной информации, инцидент произошел в одном из сел Марнеули.
МВД начало расследование по факту в соответствии с 259-й статьей УК Грузии, которая предполагает жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, а равно истязание животных.
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