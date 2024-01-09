

Из Грузии в США осуществлена экстрадиция лица, обвиняемого в особо тяжких преступлениях

09.01.2024 11:29





На основании индивидуального соглашения об экстрадиции, подписанного между Генеральной прокуратурой Грузии и Госдепартаментом США, из Грузии в Соединенные Штаты Америки осуществлена ​​экстрадиция лица, разыскиваемого по «красному циркуляру» Интерпола за особо тяжкие преступления.



По сообщению прокуратуры, экстрадированный разыскивался компетентными органами США в 2017-2021 годах за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних и нападение на члена семьи в штате Техас, а также в 2020-2021 годах за членство в организованной преступной группе в штате Луизиана и другие преступления.



«На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Грузии, Тбилисский городской суд признал допустимой экстрадицию указанного лица в США.



26 декабря 2023 года министр юстиции Грузии принял окончательное решение об экстрадиции, после чего разыскиваемый человек был передан сотрудниками Специальной пенитенциарной службы представителям компетентных органов Соединённых Штатов Америки.



Прокуратура Грузии выражает готовность и в будущем успешно сотрудничать с компетентными органами стран-партнеров для привлечения разыскиваемых лиц к ответственности», — говорится в информации Генпрокуратуры Грузии.







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