

Фотовыставка «Военный Киев» состоится в Грузии в конце января

09.01.2024 13:08





Фотовыставка, организуемая Фондом мира Астамура Гумба, «Военный Киев» состоится в Грузии 18-27 января. На кадрах — героическая оборона украинской столицы в феврале-марте 2022 года, жизнь отважных киевлян во время полномасштабной агрессии РФ и последствия ужасных воздушных атак.



В рамках мероприятия будут представлены документальные фотографии, сделанные защитниками Киева, фотожурналистами украинских и международных СМИ, а также кураторами выставки, украинскими журналистами Натальей Ищенко и Сергеем Моругиным.



18 января выставка откроется пресс-конференцией и круглым столом в Украинском доме Тбилиси. 22 и 23 января зрители смогут увидеть выставку в Национальной парламентской библиотеке Грузии в Тбилиси.



А 25 января выставку примет ассоциация «Голос Картли», Горийский центр гражданской активности. 27 января выставка будет перенесена в Кварели (регион Кахетия) — в Euro Club Kvareli.



Партнеры — посольство Украины в Грузии, Грузино-Украинская платформа, студия Томы Чагелишвили.



Немного о Фонде мира имени Астамура Гумба: 30 лет назад мама Астамура — Наталья Ищенко вместе с сыном сбежала от войны в Абхазии. Тогда ребенку было 2 года. После начала российского вторжения в Украину Астамур добровольно вступил в ряды теробороны ВСУ в Киеве, а затем в составе подразделения защищал Украину на Харьковщине. Там он погиб под обстрелом. Астамура похоронили в Киеве.



Источник: SOVA

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