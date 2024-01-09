

В 2023 году более 9 тысяч граждан Грузии попросили убежище в Германии

09.01.2024 13:45





В 2023 году 9399 граждан Грузии обратились с прошением о предоставлении убежища в Германии. Об этом сообщает Федеральное ведомство Германии по миграции и беженцам (BAMF).



По их данным, 8414 из 9399 человек впервые обратились за убежищем в Германии. По данным Федерального ведомства Германии по миграции и беженцам, в 2023 году было удовлетворено 0,3% заявлений о предоставлении убежища из Грузии.



По данным 2023 года, Грузия занимает шестое место по количеству заявлений просителей убежища в Германии. Первые пять мест по количеству прошений о предоставлении убежища в Германии занимают: Сирия (104 561), Турция (62 624), Афганистан (53 582), Ирак (12 360) и Иран (10 206).



Кроме того, по данным Федерального ведомства Германии по делам миграции и беженцев, в 2023 году за убежищем в Германии обратились 351 915 человек, что на 51,1% больше, чем в предыдущем году.





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