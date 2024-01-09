

Грузинский студент собрал из спичек макет космического корабля Илона Маска

09.01.2024 14:54





20-летний студент из Батуми Александр Абуселидзе собрал из спичек макет космического корабля Starship компании SpaceX Илона Маска. Высота макета – три метра.



«Сегодня я завершил работу над самой большой и сложной конструкцией! Мне понадобился 1 год и 300 тысяч спичек (6 250 коробков)», – написал он на своей странице в Facebook.



Александр – студент юридического факультета. Он активно занимается общественной деятельностью и возглавляет молодежный совет при мэре Батуми, передает агентство «Новости-Грузия».



Собирать макеты из спичек Абуселидзе начал несколько лет назад. Среди его работ копии Биг-Бена (10 тысяч спичек), самолета Wizz Air (21 тысяча спичек), круизного лайнера Royal Caribbean (100 тысяч спичек) и многие другие модели.



SpaceX Starship — разрабатываемая компанией SpaceX многофункциональная, полностью многоразовая двухступенчатая система из сверхтяжёлой ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship, предназначенная для экономичной доставки грузов и людей на низкую околоземную, солнечно-синхронную и геопереходную орбиты, а также для межпланетных полётов на Луну и Марс. Это – самая большая по массе и размерам и самая мощная ракета-носитель в истории.





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