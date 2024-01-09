

В Грузии закупили машину скорой помощи для Украины

09.01.2024 15:51





Для центральной больницы города Лиман в Украине закупили машину скорой помощи, заявила основательница Mercedes-Benz Tbilisi Fashion Week София Чкония в соцсети.



По словам Чкония, автомобиль будет обслуживать жителей Лимана — это 39 сел и сам город, общая численность населения которых составляет 11 200 человек, включая 570 детей.



«Машина поможет доставлять лекарства и врачей и обеспечит работу мобильного медицинского центра. Мы продолжаем собирать средства, чтобы постоянно поддерживать Украину и украинский народ», — отметила София.



София Чкония помогает украинцам с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В интервью чешскому Vogue она заявила, что неделя моды — ее способ борьбы против войны и агрессии РФ в Украине, передавала Sova. В конце ноября 2023 года Чкония объявила о сборе средств для грузинских добровольцев, воюющих на стороне Украины.





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