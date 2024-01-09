

Гамкрелидзе: В настоящее время в Грузии циркулируют около 15 типов вирусов

09.01.2024 16:19





В стране циркулируют около 15 различных типов вирусов. Из них особого внимания заслуживают 3, в том числе т.н. свиной грипп. Если в предыдущие годы коронавирус преобладал и «подавлял» грипп и другие вирусы, то в этом году его доля меньше, - заявил бывший руководитель Центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе в беседе с «IPN», говоря о текущей эпидемиологической ситуации в стране.



По его словам, наряду с гриппом заслуживает внимания респираторно-синцитиальный вирус, от которого страдают преимущественно дети и пожилые люди.



«По последним данным, респираторно-синцитиальный вирус преобладает над гриппом и коронавирусом.



Коронавирус, который все еще привлекает внимание своей вирулентностью, все же сильнее вируса гриппа.



Вы знаете, что на данный момент в мире в основном циркулирует штамм «омикрон».



Сказать, что в этом году происходит что-то необычное, это не так. Если во время мониторинга в прошлом году и предыдущие годы, коронавирус преобладал и «подавлял» грипп и другие вирусы, то в этом году его доля меньше, но не на очень много», - отмечает Гамкрелидзе.





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