|
|
|
Акция против жестокого обращения с животными в Тбилиси
09.01.2024 19:14
Акция против жестокого обращения с животными проходит в Тбилиси. На проспекте Руставели собрались десятки жителей столицы, часть из них привела своих питомцев.
Протестующие держат в руках плакаты с надписями: «Остановите насилие на животными», «Накажи насильника согласно уголовному кодексу».
Paper Kartuli сообщает, что люди продолжают прибывать. Организаторы заявили, что сделают все возможное для наказания насильников.
Полиция не разрешила митингующим встать у здания парламента — за главной новогодней елкой Тбилиси.
Напомним, в предновогодние дни одну из собак не удалось спасти врачам — ей нанесли увечье, не совместимое с жизнью. 9 января же стало известно, что полиция арестовала жителя Марнеули за то, что он до смерти забил собаку.
СОВА
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна