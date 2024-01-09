Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Акция против жестокого обращения с животными в Тбилиси


09.01.2024   19:14


Акция против жестокого обращения с животными проходит в Тбилиси. На проспекте Руставели собрались десятки жителей столицы, часть из них привела своих питомцев.

Протестующие держат в руках плакаты с надписями: «Остановите насилие на животными», «Накажи насильника согласно уголовному кодексу».

Paper Kartuli сообщает, что люди продолжают прибывать. Организаторы заявили, что сделают все возможное для наказания насильников.

Полиция не разрешила митингующим встать у здания парламента — за главной новогодней елкой Тбилиси.

Напомним, в предновогодние дни одну из собак не удалось спасти врачам — ей нанесли увечье, не совместимое с жизнью. 9 января же стало известно, что полиция арестовала жителя Марнеули за то, что он до смерти забил собаку.


СОВА
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна