

Акция против жестокого обращения с животными в Тбилиси

09.01.2024 19:14





Акция против жестокого обращения с животными проходит в Тбилиси. На проспекте Руставели собрались десятки жителей столицы, часть из них привела своих питомцев.



Протестующие держат в руках плакаты с надписями: «Остановите насилие на животными», «Накажи насильника согласно уголовному кодексу».



Paper Kartuli сообщает, что люди продолжают прибывать. Организаторы заявили, что сделают все возможное для наказания насильников.



Полиция не разрешила митингующим встать у здания парламента — за главной новогодней елкой Тбилиси.



Напомним, в предновогодние дни одну из собак не удалось спасти врачам — ей нанесли увечье, не совместимое с жизнью. 9 января же стало известно, что полиция арестовала жителя Марнеули за то, что он до смерти забил собаку.



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