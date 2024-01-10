

Кому за 5 минут оформляют в суде мировое соглашение?

10.01.2024 11:32





Судье Левану Геловани понадобилось всего 5 минут и несколько секунд, чтобы вынести решение о соглашение о признании вины со стороны обвиняемого Виталия Зоидзе. Таких дел, которые решаются за 5 минут, в судах сотни.



Примерно 70% дел, переданных судьям в Грузии, завершаются соглашением о признании вины – когда обвиняемый признает предъявленное обвинение, а прокурор соглашается с ним на наказание, без суда. По мнению правозащитников, одной из главных проблем, возникших в последнее время при подписании соглашений о признании вины, является формальное вмешательство суда.



«Суд должен выяснить, насколько справедливо было заключено между сторонами соглашение о признании вины, а за 5 и 10 минут это выяснить практически невозможно», — говорит аналитик Ассоциации молодых юристов Грузии Тамар Бочоришвили, и в доказательство своих слов: она приводит два случая, зафиксированных в ходе мониторинга в этом году.



До утверждения судьей соглашения о признании вины двое обвиняемых явились в суд с квитанциями об уплаченных заранее штрафах. Это показывает роль суда. Еще одна деталь: в последнее время увеличивается количество штрафов, которые люди платят в качестве наказания при подписании мирового соглашения»



Что узнал судья за 5 минут о «деле бывшего сотрудника МВД» перед тем, как утвердить мировое соглашение?

Виталий Зоидзе – бывший сотрудник МВД. Он находился под следствием за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб один человек.



14 июня 2023 года сотрудник МВД сбил двух пешеходов на «зебре». Второй пострадавший выздоровел. По словам прокурора Пааты Цецкладзе, потерпевший согласился подписать с обвиняемым соглашение о признании вины. Прокуратура оспорила совершение преступления, предусмотренного частями 5 и 7 статьи 276 УК, что подразумевает нарушение безопасности дорожного движения или правил эксплуатации в состоянии алкогольного опьянения. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 6 до 9 лет.



Согласно соглашению о признании вины, осужденный проведет в тюрьме всего полтора года. Согласно соглашению о признании вины, Виталий Зоидзе приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы, из которых 1 год и 6 месяцев будут отбываться в пенитенциарном учреждении, а остальные 3 года — условно.



Виталий Зоидзе часто представлял интересы МВД в Батумском городском суде, например, при административном задержании граждан на акциях протеста. Виталий Зоидзе представлял МВД по делу 24 оппозиционеров.



Юрист: «Большой круг коррупции вращается вокруг соглашений о признании вины»



«В прокуратуре Аджарии существует большой круг коррупции по соглашениям о признании вины», — говорит адвокат Заза Папидзе. По словам адвоката, прокуратура выборочно подписывает соглашения о признании вины.



Заза Папидзе опубликовал пост о предполагаемой коррупции в Facebook 27 сентября.



«Через два дня со мной связалась Генеральная прокуратура, допросила, было начато расследование», — рассказал «Батумелеби» Заза Папидзе.



У адвоката нет конкретных доказательств коррупции, хотя он показал нам один из последних случаев, когда прокуратура отказала его клиенту в признании вины.



«Почему прокуратура заключает соглашения о признании вины с бывшими прокурорами, а не в обычных случаях? Прокуратура Аджарии не является чьей-то прибыльной компанией. Граждан обманывают коррупционными сделками, многие граждане уже приходили ко мне и говорили, что если они хотят урегулировать дело, то им следует к конкретным лицам, бывшим прокурорам и заплатить достаточно солидную сумму, после чего они урегулируют дело», — говорит адвокат Заза Папидзе.



Дела в отношении педофилов



По закону, несмотря на признание вины, прокурор не обязан подписывать с обвиняемым соглашение о признании вины. Ни один судья не обязан утверждать соглашение о признании вины.



Однако на практике мы имеем случай, когда в 2021 году в Кутаисском городском суде судьей Цицино Мосидзе было одобрено мировое соглашение в отношении мужчины, обвиненного в педофилии, а именно в сексуальных отношениях с 12-летним ребенком. Согласно этому соглашению о признании вины, преступник, совершивший сексуальное насилие над детьми, не провел в тюрьме ни одного дня.



«Мы можем ввести ограничения по закону, так как, например, есть условие об отвлечении, которое не распространяется на случаи пыток. До законодательных изменений важно, чтобы практика развивалась в правильном направлении и эта правовая норма не использовалась во вред детям», — считает юрист «Партнерства за права человека» Ана Тавхелидзе.



Эта организация является членом рабочей группы с другими правозащитными организациями, которая уже много лет призывает к изменениям в законе, включая раздел о сексуальном насилии над детьми.



«Например, мы требуем полностью изменить определение изнасилования. То, что мы на языке закона называем добровольным половым актом, — это изнасилование», — рассказывает Ана Тавхелидзе, вспоминая случай с 12-летней девочкой, где насильнику было предъявлено обвинение по статье 140 Гражданского кодекса. В этой статье речь идет о «сексуальном проникновении в тело человека до шестнадцати лет».



Адвокат поясняет, что согласие пострадавшего ребенка, которое подразумевает данная статья, не может быть подлинным, поскольку дело касается ребенка до 16 лет.



«Соглашения о признании вины не должны использоваться в делах о сексуальном насилии над детьми. По своей сути соглашение о признании вины предполагает облегчения меры ответственности. Это часто можно рассматривать как стимул, особенно когда наказанием является не тюремное заключение, а испытательный срок. Фактически преступник остается безнаказанным», — сетует Ана Тавхелидзе.



Вопрос штрафов



Штраф, который часто налагается на осужденного в качестве наказания при заключении соглашения о признании вины, в 2023 году увеличился до 4746 лари по сравнению с 3451 лари в прошлом году.



Такие цифры подсчитала «Ассоциация молодых юристов». Аналитику Тамар Бочоришвили этот показатель напоминает последние годы правления предыдущего правительства, когда было ощущение, что можно купить свободу мировым соглашением и уплатой штрафа.



Скорость подписания соглашений о признании вины также увеличилась. По данным, если в 2020 году 63% поступивших в суд дел завершились соглашением о признании вины, то в 2021 году этот показатель увеличился до 64%, в 2022 году – до 68%.



По данным Национальной службы статистики, в сентябре 2023 года, например, 74% [1013 человек] дел, переданных в суд, завершились соглашением о признании вины [и 26% дел завершились рассмотрением по существу].



В августе 2023 года соглашением о признании вины были заключены дела 890 человек [78%], в июле – дела 1082 человек [72%].



Статья подготовлена изданием Netgazeti при поддержке Программы USAID «Верховенство закона». Программа реализуется Институтом управления Восток-Запад (EWMI) при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).



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«Netgazeti»

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