

Патриархия Грузии ограничила журналистам вход в собор Святой Троицы

10.01.2024 14:16





Патриархия Грузии временно, на 2 дня, ограничила журналистам вход без аккредитации в собор Святой Троицы в Тбилиси, где вчера была залита краской икона Матроны, на которой изображен и Иосиф Сталин. Об этом говорится в письменном сообщении Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии.



«В связи с произошедшим вчера, сегодня и завтра в Патриаршем соборе Святой Троицы актом вандализма доступ представителей СМИ в собор будет ограничен без соответствующей аккредитации.



Указанное решение принято во избежание дальнейших недопониманий и напряженности в храме», — говорится в сообщении.



Напомним, что 6 января пользователь сети Лаша Гогоберидзе опубликовал в своей соцсети видеоматериал, на кадрах которого икона в Кафедральном соборе святой Троицы — Самеба и на ней изображен диктатор Иосиф Сталин. Подобное видео опубликовал и глава НПО SovLab Георгий Канделаки.



Глава пресс-службы Патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе подтвердил , что cоздатель тоталитарной системы действительно изображен на иконе Святой Матроны, и объяснил, что в этом «другой контекст».



Позже в Патриархии Грузии сообщили, что икону Матроны облили краской.



В МВД сообщили, что по данному факту возбуждено дело по статье 166 Кодекса об административных правонарушениях, которая подразумевает мелкое хулиганство.



SOVA

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