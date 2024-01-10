

Сотрудники МВД мобилизованы возле дома одной из гражданских активисток в Тбилиси

10.01.2024 15:46





«Сотрудники МВД мобилизованы возле дома одной из гражданских активисток в Тбилиси в целях защиты общественной безопасности и правопорядка», — отмечается в заявлении МВД.



«Мы призываем организаторов и участников акции не выходить за нормы, установленные законом о выражении свободы и собраний.



Любой факт нарушения закона будет немедленно пресекаться полицией в рамках закона», — говорится в заявлении.







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