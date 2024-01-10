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Сотрудники МВД мобилизованы возле дома одной из гражданских активисток в Тбилиси


10.01.2024   15:46


«Сотрудники МВД мобилизованы возле дома одной из гражданских активисток в Тбилиси в целях защиты общественной безопасности и правопорядка», — отмечается в заявлении МВД.

«Мы призываем организаторов и участников акции не выходить за нормы, установленные законом о выражении свободы и собраний.

Любой факт нарушения закона будет немедленно пресекаться полицией в рамках закона», — говорится в заявлении.


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