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Сотрудники МВД мобилизованы возле дома одной из гражданских активисток в Тбилиси
10.01.2024 15:46
«Сотрудники МВД мобилизованы возле дома одной из гражданских активисток в Тбилиси в целях защиты общественной безопасности и правопорядка», — отмечается в заявлении МВД.
«Мы призываем организаторов и участников акции не выходить за нормы, установленные законом о выражении свободы и собраний.
Любой факт нарушения закона будет немедленно пресекаться полицией в рамках закона», — говорится в заявлении.
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