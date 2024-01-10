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В Грузии обвиняемый в жестоком обращении с собакой оставлен в предварительном заключении
10.01.2024 20:27
В Марнеули в качестве меры пресечения заключен под стражу человек, обвиняемый в жестоком обращении с собакой.
Указанным решением суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.
Видеокадры с жестоким обращением с животными распространились в социальных сетях. По имеющимся данным, инцидент произошел в одном из сел Марнеули.
Следующее судебное заседание по этому делу было назначено на 28 февраля в Болнисском районном суде.
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