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В Грузии обвиняемый в жестоком обращении с собакой оставлен в предварительном заключении


10.01.2024   20:27


В Марнеули в качестве меры пресечения заключен под стражу человек, обвиняемый в жестоком обращении с собакой.

Указанным решением суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Видеокадры с жестоким обращением с животными распространились в социальных сетях. По имеющимся данным, инцидент произошел в одном из сел Марнеули.

Следующее судебное заседание по этому делу было назначено на 28 февраля в Болнисском районном суде.


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