

В Грузии обвиняемый в жестоком обращении с собакой оставлен в предварительном заключении

10.01.2024 20:27





В Марнеули в качестве меры пресечения заключен под стражу человек, обвиняемый в жестоком обращении с собакой.



Указанным решением суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.



Видеокадры с жестоким обращением с животными распространились в социальных сетях. По имеющимся данным, инцидент произошел в одном из сел Марнеули.



Следующее судебное заседание по этому делу было назначено на 28 февраля в Болнисском районном суде.





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