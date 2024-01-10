

Фигурное катание: грузинская пара выиграла короткую программу на ЧЕ

10.01.2024 23:02





Грузинские фигуристы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава занимают первое место на чемпионате Европы в соревнованиях спортивных пар. Турнир проходит в литовском Каунасе.



За короткую программу пара получила 71,30 балла. Второе место занимают представители Германии Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин, третье – итальянцы Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе. Произвольную программу пары представят 11 января.



СМИ публикуют комментарии грузинских спортсменов, выигравших короткую программу.



«Это была лучшая короткая программа сезона. Я немного расстроен, потому что ожидал более высоких результатов, но решал не я. Сегодня мы показали всё, на что способны», – сказал Берулава.



«Мы хотим поблагодарить всех за поддержку. Это много значит для нас. Мы были очень спокойны, думали об этом как о регулярном соревновании, занимались нашей обычной подготовкой. Нам нравится атмосфера здесь», – добавила Метёлкина.



Напомним, что российские и белорусские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах Международного союза конькобежцев.





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