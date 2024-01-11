

Проживающим в Самгорском районе 23-м семьям узаконены жилые площади по символической цене

11.01.2024 15:26





По инициативе мэра Тбилиси, продолжается процесс узаконивания жилых площадей для граждан.



По информации мэрии, семьям, которые уже много лет беспокоятся о проблеме узаконивания жилых площадей, будут переданы жилые площади по символической цене в 1 лари.



Мэр Тбилиси Каха Каладзе вручил свидетельства о собственности 23 семьям, проживающим в Самгорском районе.



В рамках проекта на данном этапе жилыми площадями удовлетворены более 3 тысяч семей, а в столичную мэрию поданы сотни заявок, которые поэтапно рассматриваются и утверждаются.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





