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Проживающим в Самгорском районе 23-м семьям узаконены жилые площади по символической цене


11.01.2024   15:26


По инициативе мэра Тбилиси, продолжается процесс узаконивания жилых площадей для граждан.

По информации мэрии, семьям, которые уже много лет беспокоятся о проблеме узаконивания жилых площадей, будут переданы жилые площади по символической цене в 1 лари.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе вручил свидетельства о собственности 23 семьям, проживающим в Самгорском районе.

В рамках проекта на данном этапе жилыми площадями удовлетворены более 3 тысяч семей, а в столичную мэрию поданы сотни заявок, которые поэтапно рассматриваются и утверждаются.


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