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Проживающим в Самгорском районе 23-м семьям узаконены жилые площади по символической цене
11.01.2024 15:26
По инициативе мэра Тбилиси, продолжается процесс узаконивания жилых площадей для граждан.
По информации мэрии, семьям, которые уже много лет беспокоятся о проблеме узаконивания жилых площадей, будут переданы жилые площади по символической цене в 1 лари.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе вручил свидетельства о собственности 23 семьям, проживающим в Самгорском районе.
В рамках проекта на данном этапе жилыми площадями удовлетворены более 3 тысяч семей, а в столичную мэрию поданы сотни заявок, которые поэтапно рассматриваются и утверждаются.
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