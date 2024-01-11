

Гражданская активистка об акции Alt-Info: ими управляет Патриархия

11.01.2024 21:30





Гражданская активистка Ната Перадзе прокомментировала акцию представителей радикального движения Alt-Info, обвинивших её в оскорблении иконы Матроны Московской, на которой также изображен Иосиф Сталин.



«Исходя из предыдущей практики с Прайдом, когда они (радикальные группы) «прокрались» через патруль и совершили облаву (на участников фестиваля), я не была уверена, что они так же не «прокрадутся», но на этот раз патруль справился очень хорошо, и я буду говорить это каждый раз. Была очень большая мобилизация…



Это ненормально, это как страшный сон, внедрение правила Линча. Эти люди не могли бы придумать это сами, они управляются грязной и хорошо продуманной стратегией. Невозможно представить, когда столько бед творится в стране, даже внутри церкви, когда разрушаются исторические храмы, кто-то поднимает такой шум из-за этой Матроны Московской, это, естественно, очень плохо управляемый абсурд», — заявила Перадзе.



На вопрос журналистов: кто, по её мнению, руководит этими группами, Ната Перадзе ответила:



«В этом нет никаких сомнений, ими, конечно, управляет Патриархия. Патриархия, являющаяся одним из самых грязных политических игроков», — заявила Ната Перадзе.





SOVA

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