

Константин Гамсахурдия сменит Георгия Кекелидзе на посту директора Национальной библиотеки парламента Грузии

11.01.2024 22:44





Константин Гамсахурдия подтверждает, что займет должность директора Национальной библиотеки парламента Грузии. .



Константин Гамсахурдия сменит Георгия Кекелидзе.



Когда Гамсахурдия будет назначен главой Национальной библиотеки, пока точно неизвестно. Сам Гамсахурдия заявляет, что это займет «определенное время».





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