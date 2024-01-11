|
|
|
Константин Гамсахурдия сменит Георгия Кекелидзе на посту директора Национальной библиотеки парламента Грузии
11.01.2024 22:44
Константин Гамсахурдия подтверждает, что займет должность директора Национальной библиотеки парламента Грузии. .
Константин Гамсахурдия сменит Георгия Кекелидзе.
Когда Гамсахурдия будет назначен главой Национальной библиотеки, пока точно неизвестно. Сам Гамсахурдия заявляет, что это займет «определенное время».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна