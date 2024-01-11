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Константин Гамсахурдия сменит Георгия Кекелидзе на посту директора Национальной библиотеки парламента Грузии


11.01.2024   22:44


Константин Гамсахурдия подтверждает, что займет должность директора Национальной библиотеки парламента Грузии. .

Константин Гамсахурдия сменит Георгия Кекелидзе.

Когда Гамсахурдия будет назначен главой Национальной библиотеки, пока точно неизвестно. Сам Гамсахурдия заявляет, что это займет «определенное время».


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