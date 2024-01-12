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Патриархия Грузии призывает прихожан не выходить за рамки мирных форм протеста
12.01.2024 11:30
«Текущие процессы вызвали волнения среди верующей паствы, надеемся, что заявления Патриархии донесут правду до общества и еще больше укрепят единство церкви», — говорится в заявлении Патриархии.
«Некоторые лица хотят приписать заявление Патриархии Грузии от 11 января только Службе по связям с общественностью и высказать свои негативные оценки и оскорбительное отношение к конкретному человеку, что является очередной неверной информацией, предоставленной народу, и поощрением сил, противостоящим церкви.
Ранее мы уже поясняли и говорим сейчас, что заявления Патриархии Грузии являются официальными и всегда, конечно же, согласованы с Католикосом-Патриархом.
Также отметим, что уже довольно давно против икон и святынь ведется целенаправленная и оскорбительная кампания, и даже сейчас имел место вандализм.
Защита икон, святынь, в целом христианских ценностей и традиционно-культурных ценностей – долг каждого из нас. Богохульство и нездоровые формы выражения в отношении них недопустимы, а такие действия называются свободой слова и самовыражения. Хотя, в то же время, мы дистанцируемся от всякого насилия и призываем прихожан не выходить за рамки мирных форм протеста
Текущие процессы вызвали волнения среди верующей паствы, надеемся, что заявления Патриархии донесут правду до общества и еще больше укрепят единство церкви», — отмечается в заявлении Патриархии.
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