

Берулава и Метелкина завоевали серебро на чемпионате Европы по фигурному катанию

12.01.2024 12:01





Представляющие Грузию фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава заняли второе место в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы.



В короткой программе Берулава и Метелкина стали лидерами, однако в произвольной программе пара Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе, обошла их на 7 очков, а разницы в баллах после короткой программы оказалось недостаточно для победы Метелкиной и Берулава.



Впервые в истории грузинского фигурного катания спортивная пара, выступавшая от имени Грузии, завоевала путевку на чемпионат Европы. Чемпионат Европы по фигурному катанию в литовском городе Каунас стартовал 10 января и завершится 14 января. В сборной Грузии есть представители во всех дисциплинах: в парах — Лука Берулава и Анастасия Метелкина, у мужчин — Ника Эгадзе, в танцах — Диана Дэвис и Глеб Смолкин, у женщин — Анастасия Губанова.





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