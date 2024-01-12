

В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Ахалцихе погибла 32-летняя женщина

12.01.2024 15:54





В Ахалцихском муниципалитете произошло дорожно-транспортное происшествие, повлекшее жертву. Друг с другом столкнулись легковой и грузовой автомобили, в результате погибла водитель легковой машины - 32-летняя женщина.



Случай произошел сегодня.



Как сообщили «Интерпрессньюс» в МВД, расследование ведется по части 6 статьи 276 УК Грузии, которая подразумевает нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее лишение жизни человека.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





