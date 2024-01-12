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В Аджарии проживают сразу две 110-летних долгожительницы
12.01.2024 17:38
В Аджарии сегодня проживают сразу две долгожительницы в возрасте 110 лет, сообщает министерство здравоохранения АР.
Старейшие жительницы региона – Фаткуме Диасамидзе из Кобулети и Накифе Давитадзе из Шуахеви.
Всего в Аджарии проживает 35 граждан старше 100 лет – 5 мужчин и 30 женщин.
До конца года отметить 100-летие должны еще 12 жителей региона.
От Минздрава Аджарии по достижению 100 лет все жители автономии получают разовую помощь в размере 1 тысячи лари.
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