

В Аджарии проживают сразу две 110-летних долгожительницы

12.01.2024 17:38





В Аджарии сегодня проживают сразу две долгожительницы в возрасте 110 лет, сообщает министерство здравоохранения АР.



Старейшие жительницы региона – Фаткуме Диасамидзе из Кобулети и Накифе Давитадзе из Шуахеви.



Всего в Аджарии проживает 35 граждан старше 100 лет – 5 мужчин и 30 женщин.



До конца года отметить 100-летие должны еще 12 жителей региона.



От Минздрава Аджарии по достижению 100 лет все жители автономии получают разовую помощь в размере 1 тысячи лари.





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