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В Аджарии проживают сразу две 110-летних долгожительницы


12.01.2024   17:38


В Аджарии сегодня проживают сразу две долгожительницы в возрасте 110 лет, сообщает министерство здравоохранения АР.

Старейшие жительницы региона – Фаткуме Диасамидзе из Кобулети и Накифе Давитадзе из Шуахеви.

Всего в Аджарии проживает 35 граждан старше 100 лет – 5 мужчин и 30 женщин.

До конца года отметить 100-летие должны еще 12 жителей региона.

От Минздрава Аджарии по достижению 100 лет все жители автономии получают разовую помощь в размере 1 тысячи лари.


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