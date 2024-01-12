

Нуца Бузаладзе будет представлять Грузию на конкурсе песни «Евровидение-2024»

12.01.2024 22:35





Нуца Бузаладзе будет представлять Грузию на конкурсе песни «Евровидение-2024».



Нуца Бузаладзе родилась 28 января 1997 года. С 5 лет входила в состав ансамбля «Мартве», затем была главной вокалисткой детского ансамбля «Мзиури», также играла на гитаре. В 8 лет начала учиться игре на фортепиано.



За годы приняла участие более чем в 10 конкурсах и неоднократно завоевывала признание как в Грузии, так и за рубежом. Нуца успешно участвовала в таких конкурсах как:



2011 год «Ничиери» (полуфиналистка)

2013 «Один в один» (финалистка)

2014 год «Новая волна» (победительница)

2015 год «Танцы со звездами» (полуфиналистка)

2017 год «The Voice of Turkey» (полуфиналистка)

2020 год «Все вместе» (финалистка)

2021 год «Kenga Magjike» (победительница)

2021 год «Все вместе» (финалистка)

2023 год «American Idol» (12 лучших)



В 2019 году выпустила дебютный альбом «Nutsa22», объединивший в себе как грузинские, так и английские песни. До 2023 года параллельно она пела в театре и давала концерты в Лос-Анджелесе и Дубае. В 2023 году Нуца приняла участие в одном из самых популярных музыкальных шоу планеты American Idol, где вошла в число 12 лучших участниц, а в финале шоу выступила дуэтом с австралийской поп-звездой Кайли Миноуг.



Евровидение-2024 пройдет в шведском городе Мальмё 7, 9 и 11 мая.







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