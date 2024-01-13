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Патриархия призывает духовных лиц не участвовать в запланированной у парламента акции


13.01.2024   16:53


Запланированная на сегодня акция перед зданием парламента может перерасти в политические или деструктивные действия, - говорится в заявлении патриархии Грузии.

Патриархия призывает духовных лиц не принимать участие в акции, если она примет такой характер.

«Становится известно, что запланированная на сегодня акция перед зданием парламента может перерасти в политические или деструктивные действия.

Патриархия призывает духовных лиц не участвовать в акции, если она примет подобный характер», - говорится в заявлении.


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