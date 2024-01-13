|
|
|
Патриархия призывает духовных лиц не участвовать в запланированной у парламента акции
13.01.2024 16:53
Запланированная на сегодня акция перед зданием парламента может перерасти в политические или деструктивные действия, - говорится в заявлении патриархии Грузии.
Патриархия призывает духовных лиц не принимать участие в акции, если она примет такой характер.
«Становится известно, что запланированная на сегодня акция перед зданием парламента может перерасти в политические или деструктивные действия.
Патриархия призывает духовных лиц не участвовать в акции, если она примет подобный характер», - говорится в заявлении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна