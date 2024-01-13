

Патриархия: Игнорирование факта обливания краской иконы является опасным прецедентом для поощрения подобных действий

13.01.2024 17:40





Молчание международных и правозащитных организаций, а также представителей дипломатического корпуса ставит под сомнение их неоднократные заявления о необходимости защиты христианских традиций в Грузии, — говорится в заявлении Патриархии Грузии.



Согласно сообщению, факт обливания краской иконы в храме вызывает праведное возмущение верующих, однако важно, чтобы протест был выражен в мирной форме. В заявлении также говорится, что в законе об оскорблении по религиозному принципу должно быть дано четкое определение религиозной организации.



«Место имел факт размещения в патриаршем храме иконы с неканоническим фрагментом, недопущение чего было обязанностью прежде всего служителей этого храма, и, после выявления данного факта, естественно, что патриархия позаботилась о приведении иконы к канону. Это нашло отражение в заявлении патриархии. Поэтому несправедливые нападки на службу Патриархии или ее сотрудника (как бы это ни было преподнесено общественности) из-за данного решения, свидетелями чего мы стали, является шагом непосредственно в пользу сил, противостоящих Патриарху и Патриархии.



Также отмечаем, что по церковному учению осквернение святынь является одним из самых тяжких грехов — богохульством, совершившему его запрещено принимать участие в любых церковных службах до тех пор, пока он публично не выразит своего покаяния», — говорится в сообщении.







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