

Фигуристка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, заняла второе место на ЧЕ

13.01.2024 22:25





Фигуристка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, заняла второе место на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в литовском Каунасе.



Золотую медаль завоевала бельгийка Луна Хендрикс, она показала первый результат как в короткой, так и в произвольной программе и набрала в сумме 213,25 балла. Губанова набрала 206,5 балла, третьей стала еще одна бельгийка – Нина Пинзарроне, набравшая 202,29.



Совет Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, оно действует до особого уведомления.



Анастасия Губанова выступает в одиночном катании. Она серебряный призер Кубка России (2018, 2020), серебряный призер международного турнира Золотой конек Загреба (2018) и серебряный призер финала юниорского Гран-при (2016). В 2023 году она стала лучшей спортсменкой Грузии в зимних видах спорта по версии Национального олимпийского комитета.





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