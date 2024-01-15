

Загруженность госпитального сектора увеличилась, но перегруженности нет - Церцвадзе

15.01.2024 11:41





В последний период наблюдается рост случаев респираторных инфекций, возросла и загруженность клиник, но совершенно не нужно это драматизировать, абсолютно нечего паниковать - это ложь, будто в клиниках нет мест, - заявил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе в интервью «IPN».



По его словам, в 2024 году случаев смерти от гриппа не зафиксировано.



«В 2024 году у нас нет подтвержденных случаев смерти от гриппа. Будто, что число случаев респираторных инфекций велико, это вызывает искусственную панику, но на данный момент летальных случаев у нас нет», - говорит Церцвадзе.



По его же пояснению, «это преувеличение - говорить, что госпитальный сектор перегружен».



«Загруженность госпитального сектора увеличилась, но перегруженности нет. Со всей ответственностью говорю, что это ложь, как будто мест в клиниках нет. Возможно, какая-то детская больница была перегружена несколько дней, но напоминаем, что у нас есть много других поликлиник. Коечный фонд в ведущих клиниках инфекционного профиля заполнен наполовину. Если количество детей с респираторными инфекциями увеличилось, то почему их не везут, например, в Детскую инфекционную больницу, где достаточно свободных мест, а также в Центр инфекционной патологии и СПИДа и клинику имени академика Вахтанга Бочоришвили, где функционирует детское инфекционное отделение на 40 коек? Таким образом, перегрузки коечного фонда в стране нет. Мест у нас более чем достаточно», - отмечает Церцвадзе.





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