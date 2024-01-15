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Сборная Грузии по регби сыграет в июле тест-матч с Японией
15.01.2024 13:35
Сборная Грузии по регби 13 июля сыграет с Японией в первом тест-матче сезона, сообщает Союз регби Грузии.
Матч пройдет в японском Сендае.
Имена остальных соперников грузинской сборной в летних тест-матчах и даты игр будут объявлены позднее.
Сборные Грузии и Японии по регби встречались между собой шесть раз. В пяти матчах сильнее оказался соперник боржгалоснеби. Самое крупное поражение от японцев грузины потерпели в июне 2018 года – 0:28.
Ранее сообщалось, что одним из соперников борджгалоснеби в тестовых встречах может стать команда чемпионов мира (ЮАР).
Сборная Грузии пока дважды встречалась с ЮАР и оба раза проиграла: 19:46 – на ЧМ-2003, 9:40 – в тест-матче - 2021.
Test-match – матч международного уровня вне рамок официальных соревнований. В отличие от товарищеских игр, результаты тест-матчей засчитываются в рейтинг World rugby.
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