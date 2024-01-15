

Грузия заняла 4-е место в зачете ЧЕ по фигурному катанию

15.01.2024 13:58





С двумя серебряными медалями грузинская команда уступила Италии (два золота, две бронзы), Бельгии (одно золото, одна бронза) и Франции (одно золото). Медали на чемпионате также завоевали Великобритания, Эстония (по одному серебру) и Литва (бронза).



На ЧЕ от Грузии также выступили Ника Эгадзе, занявший седьмое место; Диана Дэвис и Глеб Смолкин – восьмая позиция в спортивных танцах; Алина Урушадзе – 22-е место.





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