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Семь граждан Грузии задержаны в Греции на факте ограбления квартиры
15.01.2024 14:02
Семь граждан Грузии задержаны в Греции на факте ограбления квартиры, принадлежащей австралийскому архиепископу.
Один из задержанных, вор в законе, семь лет разыскивался Интерполом, пишут греческие СМИ.
По данным следствия, на счету группировки ограбления как минимум 35 домов и складских помещений. В числе пострадавших оказался даже местный прокурор. При обысках в квартирах задержанных были изъяты огнестрельное оружие, наркотики и горы украденных вещей.
Пресса отмечает, что у группировки была целая сеть сбора информации, при разговорах по телефону ее участники использовали шифры, а квартиры вскрывали без следов взлома замков. Один из участников группировки создал видимость легальной деятельности: кредитную контору и ломбард, через которую сбывал краденое и отмывал деньги. Другой руководил “операциями” из тюрьмы.
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