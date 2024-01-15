

Семь граждан Грузии задержаны в Греции на факте ограбления квартиры

15.01.2024 14:02





Семь граждан Грузии задержаны в Греции на факте ограбления квартиры, принадлежащей австралийскому архиепископу.



Один из задержанных, вор в законе, семь лет разыскивался Интерполом, пишут греческие СМИ.



По данным следствия, на счету группировки ограбления как минимум 35 домов и складских помещений. В числе пострадавших оказался даже местный прокурор. При обысках в квартирах задержанных были изъяты огнестрельное оружие, наркотики и горы украденных вещей.



Пресса отмечает, что у группировки была целая сеть сбора информации, при разговорах по телефону ее участники использовали шифры, а квартиры вскрывали без следов взлома замков. Один из участников группировки создал видимость легальной деятельности: кредитную контору и ломбард, через которую сбывал краденое и отмывал деньги. Другой руководил “операциями” из тюрьмы.





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