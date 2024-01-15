

Чхаидзе: Случаи заражения гриппом в последнюю неделю декабря составили 28%

15.01.2024 15:59





По заявлению руководителя национальной группы технических консультантов по иммунизации и медицинского директора Центральной детской больницы Иашвили Иване Чхаидзе, в последнюю неделю декабря случаи заражения вирусом гриппа составили 28%, а в первую неделю января — 52%.



Как он сообщил на пресс-конференции в пресс-клубе медиа-холдинга «Квира», если сравнивать количество заболевших с аналогичным периодом прошлого года (начало 2023 года), то нынешний год немногим отличается количеством случаев гриппа и гриппоподобных заболеваний.



Вместе с тем, Чхаидзе рассказал о профилактических рекомендациях и отметил, что для превенции заражения вирусом гриппа необходимо носить маску, пить много жидкости, часто проветривать жилые и рабочие помещения, а при повышении температуры, вовремя обратиться к врачу.



«В случае гриппа в группу риска входят дети до 5 лет, люди старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями, а также медицинский персонал, сотрудники правоохранительных органов и др. У детей при заболевании с высокой температурой необходимо учитывать своевременность использования противовирусного препарата.



Остальное управление в основном основано на двух рекомендациях - при высокой температуре прием жаропонижающих средств в температурой 38 °С и выше, и принимать большое количество жидкости, а также находиться в состоянии покоя», - заявил Иване Чхаидзе.



Отвечая на вопрос, достиг ли вирус своего пика, Чхаидзе отмечает, что «наибольший показатель с точки зрения инфицирования на 100 тысяч населения приходился на 50-ю неделю календарного года».



«Можно предположить, что пик был несколько недель назад, хотя впереди январь. Не исключено, что данные увеличатся», - заявил Чхаидзе.





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