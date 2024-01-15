

В течение года бенефициарам будут полностью профинансированы медикаменты от глаукомы, сердечно-сосудистых, легочных заболеваний, хрониче

15.01.2024 16:00





«Программа медикаментов для лечения хронических заболеваний расширяется», об этом стало известно после окончания заседания правительства.



Как сообщает пресс-служба премьер-министра, согласно решению, принятому на заседании, с 15 января в течение всего года граждане соответствующей категории или статуса будут получать медикаменты для лечения глаукомы при полном финансировании.



Вместе с тем, в течение года бенефициарам соответствующей категории будут полностью профинансированы медикаменты для лечения: хронических сердечно-сосудистых, легочных, заболеваний щитовидной железы; диабета (тип 2); болезни Паркинсона и эпилепсии.



«Нововведения, включенные в программу всеобщего здравоохранения, коснутся: социально уязвимых лиц (рейтинговый балл которых не превышает 100 000 единиц), пенсионеров, ветеранов, лиц с ограниченными возможностями (детей с ограниченными возможностями, лиц с тяжелыми или значительными ограниченными возможностями) и населения оккупированных территорий Грузии, проживающих около т.н разделительной линии.



Члены Кабинета министров также обсудили проект постановления правительства Грузии «Об определении социального пакета». Согласно изменению, с января этого года социальный пакет для лиц с ярко выраженными ограниченными возможностями и детей с ограниченными возможностями увеличится на 50 лари, с 340 до 390 лари. Финансовая помощь всем остальным категориям лиц с ограниченными возможностями увеличивается на 20 лари, в том числе социальный пакет для лиц со значительно выраженными ограниченными возможностями со 175 до 195 лари. Бюджет составляет около 46 миллионов лари. Увеличенным социальным пакетом смогут воспользоваться до 123 тысяч бенефициаров», — говорится в информации администрации правительства.





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